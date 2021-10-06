Аксенова возмутила карта Украины с Крымом на презентации УЕФА логотипа «Евро-2024»

Глава Крыма Сергей Аксенов возмутился картой Украины с Крымом на презентации УЕФА логотипа чемпионата Европы-2024, который пройдет в Германии.

В частности, на анимационной презентации, опубликованной в твиттере турнира, была обнародована карта Европы c изображением стран-участниц Евро. Среди них – Украина, контур которой очерчен в границах вместе с Крымом. Россия считает полуостров своей территорией после 2014 года.

«К сожалению, спорт в очередной раз стал инструментом политики, причем политики лживой и нечистоплотной. УЕФА, вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями и задачами, связанными с развитием футбола, идет на поводу у истерик Украины и антикрымских сил, подрывая тем самым свой собственный авторитет», – отреагировал Аксенов в соцсетях.

Он заявил, что данное обстоятельство «ни на что не влияет и ничего не меняет».

Чемпионат Европы по футболу в Германии пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года. В турнире примут участие 24 сборные, которые успешно пройдут отборочный турнир.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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