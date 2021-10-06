Власть
Аксенова возмутила карта Украины с Крымом на презентации УЕФА логотипа «Евро-2024»
Глава Крыма Сергей Аксенов возмутился картой Украины с Крымом на презентации УЕФА логотипа чемпионата Европы-2024, который пройдет в Германии.
В частности, на анимационной презентации, опубликованной в твиттере турнира, была обнародована карта Европы c изображением стран-участниц Евро. Среди них – Украина, контур которой очерчен в границах вместе с Крымом. Россия считает полуостров своей территорией после 2014 года.
«К сожалению, спорт в очередной раз стал инструментом политики, причем политики лживой и нечистоплотной. УЕФА, вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями и задачами, связанными с развитием футбола, идет на поводу у истерик Украины и антикрымских сил, подрывая тем самым свой собственный авторитет», – отреагировал Аксенов в соцсетях.
Он заявил, что данное обстоятельство «ни на что не влияет и ничего не меняет».
Чемпионат Европы по футболу в Германии пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года. В турнире примут участие 24 сборные, которые успешно пройдут отборочный турнир.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Руководство севастопольского дворца культуры заподозрили в преступлении. Должностные лица государственного учреждения культуры «Андреевский дворец культуры» незаконно разрешили установить на территории Приморского бульвара объекты капитального строительства.
Зеленский ввел новые санкции против участников выборов в Крыму. Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против участников выборов в Госдуму РФ в Крыму и в отношении членов избирательных комиссий.
Глава горсовета Евпатории Харитоненко остается на свободе после обысков. Председатель Евпаторийского городского совета Олеся Харитоненко остается на свободе после проведения обысков в ее рабочем кабинете.
Аксенов прокомментировал обыски в горсовете Евпатории. Глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил проведение следственных действий в отношении председателя городского совета Евпатории Олеси Харитоненко.
Крымчанка купила вакуумную семгу с медицинской иглой фото
Жительница Крыма приобрела в одном из популярных гипермаркетов Симферополя слабосоленую семгу в вакуумной упаковке.
В Севастополе машина сорвалась с обрыва в море: водитель погиб
В ночь с 5 на 6 октября в районе памятника Героев обороны Севастополя легковой автомобиль сорвался с обрыва.
Власти обещают, что центральная площадь Симферополя будет выглядеть «дорого и богато»
Глава администрации Симферополя Валентин Демидов пообещал, что площадь Ленина после капремонта будет выглядеть «красиво, дорого, богато».
Глава горсовета Евпатории Олеся Харитоненко задержана силовиками
Правоохранители задержали главу горсовета Евпатории Олесю Харитоненко.
вчера
«Пьющий» Крым возмутил туристов
3 октября
Крымчане возмутились ценами на картошку
Люди не понимают, регулирует ли кто-то в регионе стоимость продуктов питания.