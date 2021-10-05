Жителям села под Севастополем дадут воду к концу января

Бюджетная комиссия Заксобрания Севастополя поддержала предложение городского правительства о выделении дополнительных 37 миллионов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт водосетей и сетей газоснабжения.

Среди работ, на которые требуются дополнительные деньги – водопровод в селе Первомайском под Севастополем.

Если все пойдет как запланировано, уже в январе 2022 года сельчане забудут о проблемах с водой.

А проблеме много лет – обеспечить жителей села нормальным водоснабжением власти обещали еще при Украине. Но обещания так и остались обещаниями – воду людям до сих пор подают по графику. Два села: Первомайское и Хмельницкое – получают воду из скважины, причем сначала она идет в Хмельницкое, а затем уже в Первомайское.

В итоге вода сюда поступает дважды в день: утром и вечером. А летом ее периодически не было вообще.

«Ситуация очень некрасивая. Но сейчас департамент городского хозяйства обещает сделать все до конца января 2022 года. И тогда подача воды в Первомайское будет круглосуточной», – говорит глава бюджетной комиссии Вячеслав Аксенов.

Проект, по его словам, уже готов и прошел все согласования. Речь идет о прокладке сетей от Ялтинского кольца непосредственно до Первомайского.

«Кроме этого, будут подключены к газу два дома на ул. Крестовского в Балаклаве. Разводка там уже есть, но к магистрали дома подключены дома не были», – сообщил Аксенов.

В тексте использованы материалы: Форпост

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