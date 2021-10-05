Санкции
Развитие сюжета: В ЕС решили добавить в санкционный список судей и прокуроров из Крыма ● СНБО вводит санкции в отношении участников выборов в Госдуму России в Крыму ● В Госдуме обиделись и призвали бойкотировать продукцию Xiaomi из-за Крыма ● Xiaomi заблокировала свои смартфоны в Крыму ● Российский офицер и жительница Крыма: президент Зеленский ввел в действие новые санкции
Зеленский ввел новые санкции против участников выборов в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против участников выборов в Госдуму РФ в Крыму и в отношении членов избирательных комиссий.
Указ опубликован на сайте президента страны.
В списке фамилии 33-х кандидатов в депутаты Госдумы от Республики Крым и Севастополя и 54-х членов территориальных избирательных комиссий.
Кроме того, указом вводится в силу решение СНБО о санкциях в отношении трех российских предприятий, среди которых - «Завод судовой светотехники «Маяк».
Контроль за реализацией очередного пакета санкций возложен на Кабмин, СБУ и Нацбанк Украины, а МИД страны должен будет «проинформировать компетентные органы Евросоюза, США и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о ведении аналогичных ограничительных мероприятий».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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