Зеленский ввел новые санкции против участников выборов в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против участников выборов в Госдуму РФ в Крыму и в отношении членов избирательных комиссий.

Указ опубликован на сайте президента страны.

В списке фамилии 33-х кандидатов в депутаты Госдумы от Республики Крым и Севастополя и 54-х членов территориальных избирательных комиссий.

Кроме того, указом вводится в силу решение СНБО о санкциях в отношении трех российских предприятий, среди которых - «Завод судовой светотехники «Маяк».

Контроль за реализацией очередного пакета санкций возложен на Кабмин, СБУ и Нацбанк Украины, а МИД страны должен будет «проинформировать компетентные органы Евросоюза, США и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о ведении аналогичных ограничительных мероприятий».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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