Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.5
воздух +11
море +21

Санкции

Зеленский ввел новые санкции против участников выборов в Крыму

18:44 вторник, 5 октября 2021

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против участников выборов в Госдуму РФ в Крыму и в отношении членов избирательных комиссий.

Указ опубликован на сайте президента страны.

В списке фамилии 33-х кандидатов в депутаты Госдумы от Республики Крым и Севастополя и 54-х членов территориальных избирательных комиссий.

Кроме того, указом вводится в силу решение СНБО о санкциях в отношении трех российских предприятий, среди которых - «Завод судовой светотехники «Маяк».

Контроль за реализацией очередного пакета санкций возложен на Кабмин, СБУ и Нацбанк Украины, а МИД страны должен будет «проинформировать компетентные органы Евросоюза, США и других государств о применении санкций и поднять перед ними вопрос о ведении аналогичных ограничительных мероприятий».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аксенов прокомментировал обыски в горсовете Евпатории. Глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил проведение следственных действий в отношении председателя городского совета Евпатории Олеси Харитоненко.

Глава горсовета Евпатории Олеся Харитоненко задержана силовиками. Правоохранители задержали главу горсовета Евпатории Олесю Харитоненко.

Севастополец за три часа доставит на МКС первый в мире киноэкипаж. Во вторник, 5 октября в 11 часов 55 минут 02 секунды по московскому времени первый в мире киноэкипаж в лице актрисы Юлии Пересильд и кинорежиссера Клима Шипенко отправится в космос в рамках 66-й экспедиции на МКС.

В ЕС решили добавить в санкционный список судей и прокуроров из Крыма. Послы Европейского Союза решили добавить еще 8 человек в санкционный список за «нарушение территориальной целостности Украины».

Власть
Суд утвердил увеличенный тюремный срок для экс-мэра Евпатории Филонова

Суд утвердил увеличенный тюремный срок для экс-мэра Евпатории Филонова

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции (Краснодар) подтвердил приговор бывшему главе администрации Евпатории Андрею Филонову.

Власть
Бывший командующий Черноморским флотом уволен с военной службы

Бывший командующий Черноморским флотом уволен с военной службы

Начальник Главного штаба – первый заместитель главкома ВМФ РФ адмирал Александр Витко, долгое время служивший в Севастополе на посту командующего Черноморским флотом, ушел в отставку.

Общество
Крымчане возмутились ценами на картошку

Крымчане возмутились ценами на картошку

Люди не понимают, регулирует ли кто-то в регионе стоимость продуктов питания.

Общество
Какой сегодня праздник 5 октября

Какой сегодня праздник 5 октября фото

Сегодня, 5 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации