Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Рост не останавливается: сводка о новых заражениях в Крыму ● Роспотребнадзор назвал города Крыма с наибольшим числом заражений COVID-19 ● В Крыму школы уходят на карантин: грипп и COVID-19 наступают ● Севастополь накрыла четвертая волна COVID-19 ● В России отменили все массовые мероприятия
Заболевших больше 200: сводка COVID-19 в Севастополе за сутки
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За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 204 новых случая заражения коронавирусом, умерли четверо человек в возрасте от 69 до 89 лет, сообщили в пресс-службе правительства города.
Под наблюдением находится 1007 человек, контактировавших с заболевшими.
За все время пандемии в регионе диагноз COVID-19 подтвержден уже у 31 599 человек. Число жертв болезни достигло 1134. Выздоровели 28 357, из них 206 – за сутки.
Максимальное число заболевших в Севастополе фиксировали 17 августа, в тот день был зарегистрирован 231 зараженный.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Заболевших больше 200: сводка COVID-19 в Севастополе за сутки
За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 204 новых случая заражения коронавирусом, умерли четверо человек в возрасте от 69 до 89 лет, сообщили в пресс-службе правительства города.
Рост не останавливается: сводка о новых заражениях в Крыму
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 4 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 441 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 81 363 положительных на Covid-19.
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