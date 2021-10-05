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Коронавирус в Крыму

Заболевших больше 200: сводка COVID-19 в Севастополе за сутки

Заболевших больше 200: сводка COVID-19 в Севастополе за сутки

фото © strana.ua

За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 204 новых случая заражения коронавирусом, умерли четверо человек в возрасте от 69 до 89 лет, сообщили в пресс-службе правительства города.

Под наблюдением находится 1007 человек, контактировавших с заболевшими.

За все время пандемии в регионе диагноз COVID-19 подтвержден уже у 31 599 человек. Число жертв болезни достигло 1134. Выздоровели 28 357, из них 206 – за сутки.

Максимальное число заболевших в Севастополе фиксировали 17 августа, в тот день был зарегистрирован 231 зараженный.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Коронавирус в Крыму
Заболевших больше 200: сводка COVID-19 в Севастополе за сутки

Заболевших больше 200: сводка COVID-19 в Севастополе за сутки

За минувшие сутки в Севастополе подтверждено 204 новых случая заражения коронавирусом, умерли четверо человек в возрасте от 69 до 89 лет, сообщили в пресс-службе правительства города.

Коронавирус в Крыму
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