В Ялте задержали подозреваемого в мошенничестве в соцсетях

фото © Новости Крыма

В полицию Ялты обратились люди с сообщениями о фактах дистанционного мошенничества.

В двух зарегистрированных случаях мошенник находил своих жертв в сети Интернет, размещая объявления о поездке в российский Санкт-Петербург на страницах популярных соцсетей.

Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России в Крыму.

«Схема мошенничества во всех случаях была одна: потерпевшие связываются с контактным лицом, чьи данные указаны на сайте, после чего, обговорив детали сделки, переводят мошеннику предоплату. Злоумышленник, заполучив денежные средства, переставал выходить на связь. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан 34-летний ранее судимый мужчина», – говорится в сообщении.

Как отмечается, по каждому факту возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 и ч.2 ст.159 УК России (мошенничество). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности задержанного.

Имя и фамилия подозреваемого не сообщаются. Ни он, ни его защита не комментировали обвинения.

Ранее сообщалось, что в Севастополе мошенники с помощью телефона выманили у пенсионера почти 400 тысяч рублей.

До этого сообщалось, что в Севастополе на полицейских завели уголовное дело о мошенничестве с квартирами пожилых граждан.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ялтинца арестовали за прокат детских машинок. 26-летний житель Ялты без разрешения администрации города организовал прокат детских машинок за деньги.

Опубликовано видео нарушений дрифтеров в ночь задержания 90 человек. Пресс-служба МВД по Республике Крым опубликовала видеозапись с места задержания стритрейсеров и дрифтеров на парковке возле торгового центра «Южная Галерея» в Симферополе.

Симферопольских стихийщиков оштрафовали на 8 млн рублей. В Симферополе регулярно проводятся рейды с целью пресечения стихийной торговли. На нарушителей составляются административные протоколы.

В Крыму осудили двух налетчиков на автозаправку. Двух налетчиков признали виновными в разбойном нападении на автозаправку в Белогорске.