Происшествия
В Ялте задержали подозреваемого в мошенничестве в соцсетях
фото © Новости Крыма
В полицию Ялты обратились люди с сообщениями о фактах дистанционного мошенничества.
В двух зарегистрированных случаях мошенник находил своих жертв в сети Интернет, размещая объявления о поездке в российский Санкт-Петербург на страницах популярных соцсетей.
Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России в Крыму.
«Схема мошенничества во всех случаях была одна: потерпевшие связываются с контактным лицом, чьи данные указаны на сайте, после чего, обговорив детали сделки, переводят мошеннику предоплату. Злоумышленник, заполучив денежные средства, переставал выходить на связь. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан 34-летний ранее судимый мужчина», – говорится в сообщении.
Как отмечается, по каждому факту возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 и ч.2 ст.159 УК России (мошенничество). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности задержанного.
Имя и фамилия подозреваемого не сообщаются. Ни он, ни его защита не комментировали обвинения.
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