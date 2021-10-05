Происшествия
В Севастополе задержали наркоторговца «под кайфом»
Севастопольские росгвардейцы задержали 21-летнего молодого человека, подозреваемого в сбыте наркотиков.
Об этом сообщает пресс-служба крымского управления Росгвардии. Подозрительного молодого человека остановили на одной из севастопольских улиц военнослужащие моторизованного полка Росгвардии.
При себе у него был сверток, содержимое которого он никак не хотел озвучивать. Причем, сам молодой человек по внешним признакам находился в наркотическом дурмане, поэтому на место была вызвана следственно-оперативная группа.
«Прибывшие правоохранители в присутствии понятых изъяли подозрительный сверток и установили, что мужчина находится в состоянии наркотического опьянения», - сообщили в Росгвардии.
- Позднее эксперты определили, что в изъятом у правонарушителя пакетике было более 200 грамм наркотического вещества – «соль».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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