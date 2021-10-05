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Происшествия

В Севастополе задержали наркоторговца «под кайфом»

Севастопольские росгвардейцы задержали 21-летнего молодого человека, подозреваемого в сбыте наркотиков.

Об этом сообщает пресс-служба крымского управления Росгвардии. Подозрительного молодого человека остановили на одной из севастопольских улиц военнослужащие моторизованного полка Росгвардии.

При себе у него был сверток, содержимое которого он никак не хотел озвучивать. Причем, сам молодой человек по внешним признакам находился в наркотическом дурмане, поэтому на место была вызвана следственно-оперативная группа.

«Прибывшие правоохранители в присутствии понятых изъяли подозрительный сверток и установили, что мужчина находится в состоянии наркотического опьянения», - сообщили в Росгвардии.

- Позднее эксперты определили, что в изъятом у правонарушителя пакетике было более 200 грамм наркотического вещества – «соль».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Полицейские нашли коноплю на крыше дома в Керчи. Правоохранители при осмотре места проживания 34-летнего мужчины на крыше летней пристройки обнаружили растения в высушенном виде.

Крымчанин перевозил наркотики в трусах. Сотрудники ГИБДД задержали на въезде в село Айкаван под Симферополем двух человек в состоянии наркотического опьянения, один из которых перевозил наркотики в нижнем белье.

Житель Сак попался на хранении 32 грамм марихуаны. Правоохранители задержали 43-летнего жителя города Саки за хранение наркотиков.

Крымчанину грозит до восьми лет тюрьмы за выращивание 200 кустов конопли. В Кировском районе Крыма полицейские выявили и ликвидировали плантацию конопли. Также был задержан мужчина, подозреваемый в выращивании и культивировании наркотических растений.

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