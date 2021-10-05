В Крыму суд оштрафовал Кадырова за «стихийное собрание» под зданием ФСБ

Киевский районный суд Симферополя оштрафовал крымского гражданского журналиста Айдера Кадырова на 5 тысяч рублей за «участие в несанкционированном массовом мероприятии» 4 сентября под зданием управления ФСБ в Крыму.

Об этом сообщает общественное объединение «Крымская солидарность».

«Я был журналистом, выполнял свою работу, находился вдали от толпы, но решение судьи осталось неизменно. Суд не учитывает никакие обстоятельства, просто выносит разные суммы штрафов, это выглядит нелепо», – прокомментировал активистам решение суда Кадыров.

Ранее силовики приехали к журналисту Айдеру Кадырову с устной просьбой явиться в отдел полиции из-за его задержания на бульваре Франко 4 сентября. Кадыров отказался ехать с ними без повестки и адвоката, тогда силовики выписали ему ее на месте, назначив визит на 11:00. Приехать туда он не успел.

Позже к нему на место его работы в автосервисе подошли еще два сотрудника уголовного розыска, попросив проехать в участок без соответствующих документов. Проконсультировавшись с адвокатом, мужчина отказался. Через некоторое время на СТО приехал участковый, сообщив, что ему поступил звонок о нелегальной работе автосервиса. Там же ему вручили повестку о том, чтобы Айдер Кадыров явился к начальнику уголовного розыска в 10 утра 9 сентября, чтобы провести опрос в качестве свидетеля по неизвестному делу в отношении его.

Напомним, что 4 сентября у здания ФСБ России в Симферополе крымские татары провели «стихийное собрание» в знак протеста против новой волны задержаний 3-4 сентября. По итогу собрания российская полиция завела 58 административных протоколов.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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