Власть
В Крыму рассказали о состоянии бомбоубежищ
фото © Новости Крыма
В РК ежегодно проводятся проверки состояния защитных сооружений гражданской обороны и их состояние на сегодняшний момент значительно улучшилось.
Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе сообщил Начальник управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Республике Крым, полковник внутренней службы Дмитрий Коваленко.
«За последние несколько лет уровень готовности защитных сооружений в Крыму значительно улучшился. Организации, эксплуатирующие их, отвечают за сохранность и модернизацию. Ежегодно проводятся проверки, которые показывают, что ситуация ежегодно улучшается», - сказал он.
Специалист отметил, что количество и точки размещения бомбоубежищ – информация закрытая.
«Эти сооружения нужны для людей, которые в случае конфликта остаются в регионе и продолжают работать. На них и рассчитаны эти сооружения. Остальных эвакуируют в безопасные районы», - подчеркнул Дмитрий Коваленко.
Как ранее сообщалось, корреспонденты сайта проверили состояние одного из самых известных объектов ГО Симферополя - запасного штаба гражданской обороны города.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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