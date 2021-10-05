В Крыму рассказали о состоянии бомбоубежищ

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В РК ежегодно проводятся проверки состояния защитных сооружений гражданской обороны и их состояние на сегодняшний момент значительно улучшилось.

Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе сообщил Начальник управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Республике Крым, полковник внутренней службы Дмитрий Коваленко.

«За последние несколько лет уровень готовности защитных сооружений в Крыму значительно улучшился. Организации, эксплуатирующие их, отвечают за сохранность и модернизацию. Ежегодно проводятся проверки, которые показывают, что ситуация ежегодно улучшается», - сказал он.

Специалист отметил, что количество и точки размещения бомбоубежищ – информация закрытая.

«Эти сооружения нужны для людей, которые в случае конфликта остаются в регионе и продолжают работать. На них и рассчитаны эти сооружения. Остальных эвакуируют в безопасные районы», - подчеркнул Дмитрий Коваленко.

Как ранее сообщалось, корреспонденты сайта проверили состояние одного из самых известных объектов ГО Симферополя - запасного штаба гражданской обороны города.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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