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Здоровье

В Крыму обсуждают возможность трансплантации костного мозга

17:19 вторник, 5 октября 2021
В Крыму обсуждают возможность трансплантации костного мозга

фото © Новости Крыма

Пока вопросы трансплантации органов в Республике Крым не решены. Однако обсуждаются возможности развития трансплантации костного мозга.

Об этом в интервью «Крымской газете» сообщила Главный врач ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко» Валентина Фурсова.

«Для этого необходимо пройти определенное количество подготовительных этапов», — уточнила она.

Кроме того, она рассказала, что в отделении нейрохирургии больницы им. Семашко будут проводиться оперативные вмешательства при эпилепсии. Специалисты отделения урологии будут проводить эндоскопические операции, вмешательства при аденоме простаты с применением лазера уже внедрены.

В отделении хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца планируется осуществлять операции по абляции (манипуляция с применением нагревания, ред.) патологического очага с использованием электрофизиологической лаборатории.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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