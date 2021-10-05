Здоровье
В Крыму обсуждают возможность трансплантации костного мозга
фото © Новости Крыма
Пока вопросы трансплантации органов в Республике Крым не решены. Однако обсуждаются возможности развития трансплантации костного мозга.
Об этом в интервью «Крымской газете» сообщила Главный врач ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко» Валентина Фурсова.
«Для этого необходимо пройти определенное количество подготовительных этапов», — уточнила она.
Кроме того, она рассказала, что в отделении нейрохирургии больницы им. Семашко будут проводиться оперативные вмешательства при эпилепсии. Специалисты отделения урологии будут проводить эндоскопические операции, вмешательства при аденоме простаты с применением лазера уже внедрены.
В отделении хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца планируется осуществлять операции по абляции (манипуляция с применением нагревания, ред.) патологического очага с использованием электрофизиологической лаборатории.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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