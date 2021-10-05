В Крыму мечтают засадить оливами весь ЮБК

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В Крыму оливковые деревья растут уже более двух тысяч лет, хотя их плоды по-прежнему несправедливо считают заморским лакомством.

Пока в регионе только пытаются наладить промышленное производство и выращивают для этого саженцы.

В древности на солнечный полуостров маслиновые завезли греки. До сих пор практически на всей территории ЮБК встречаются небольшие рощи. Климат от Алушты до Фороса больше всего подходит для выращивания этой культуры, рассказал кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник лаборатории южных плодовых и орехоплодных культур Никитского ботанического сада (НБС) Сергей Цюпка.

«Чисто теоретически эту зону можно расширить на запад и восток Крыма, но это уже будет более рискованно, так как олива — субтропическая культура, и она может замерзнуть зимой», — говорит ученый.

Сейчас в коллекции НБС насчитывается более 260 видов этих деревьев и элитно-гибридных форм, в том числе несколько десятков своей селекции. Два выведенных крымскими учеными вида зарегистрированы в российском реестре.

«На основе привезенных из-за границы сортов были выведены сорта селекции НБС, которые будут превосходить зарубежные — они более зимостойкие, отличаются повышенным содержанием масла», — объясняет специалист.

Однако возможности приобрести крымский продукт на местных прилавках пока нет. То, что олива не выращивается в промышленных масштабах, в первую очередь связано с отсутствием свободных земель на ЮБК, которые пригодны для сельского хозяйства. А для закладки сада нужно не менее двух-трех гектаров.

На самом деле купить баночку крымских консервированных маслин все же можно, но только в самом НБС. Однако продукцию очень быстро раскупают.

А вот масло в небольших количествах производить невыгодно: чтобы получить 1 литр вытяжки из плодов, потребуется около 10 килограммов маслин.

«Выгода значительно ниже, чем от реализации консервированных плодов хорошего качества», — объясняет Цюпка.

Вырастить оливу на своем участке нетрудно, хотя это достаточно капризная культура. Плодоносить дерево начинает через несколько лет, но даже в 200-летнем возрасте будет достаточно молодым. Так, что, заложив однажды оливковую рощу, до десяти-двадцати поколений смогут получать урожай.

Ученые рассчитывают, что после того как оливковые саженцы попадут на рынок, жители ЮБК смогут продолжить экспонент и помогут наладить Крыму промышленное производство консервированных продуктов, а также оливкового масла. Ожидается, что частники будут сдавать плоды заводу. Таким путем, к примеру, пошли Израиль и Греция.

«Так как нет одного большого массива под оливковые сады, наша задача в том, чтобы посадочный материал максимально быстро появился на крымском рынке, чтобы индивидуальные частные хозяйства, подворья, небольшие сельхозпроизводители посадили у себя по 100-200 деревьев, и тогда будет сформирован завод, который займется их обработкой», — заключил Сергеев.

Готовой продукцией можно будет обеспечить крымские рестораны, отели и санаторно-курортный комплекс.

В тексте использованы материалы: Форпост

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