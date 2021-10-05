Происшествия
В крымском «Тайгане» вольеры с животными обносят колючей проволокой
фото © Крым.реалии
В белогорском сафари-парке «Тайган» в Крыму сообщают о дополнительных мерах предосторожности, к которым администрации приходится прибегать из-за недавнего инцидента с укусом тигром годовалого ребенка.
Так, вольеры с животными стали обносить колючей проволокой. Данные меры безопасности, в частности, уже появились возле вольера с шимпанзе.
«Это делается для того, чтобы люди не лезли к животным. Сначала было дополнительное ограждение на определенном расстоянии, но люди все ровно лезут. Теперь натянули на ограждение колючую проволоку в два ряда, несмотря на то, что эстетика нарушена. Не хотелось этого делать, но пришлось. Возле некоторых вольеров даже специально не стали подрезать кусты, чтобы люди не подходили ближе», – говорится в видео, опубликованном на сайте блога Олега Зубкова – владельца данного сафари-парка.
На минувшей неделе Зубков впервые прокомментировал данное ЧП, которое произошло еще 26 сентября. По его словам, «руководство и сотрудники парка знали о случившемся, но не знали конкретно около какого вольера это произошло и с какими животными. Только вчера в результате проверочных действий с сотрудниками правоохранительных органов, когда прибыл на территорию парка отец девушки, которая держала малыша, стало возможным определить вольер, в котором произошло событие».
Он добавил, что руководство парка «содействует всем следственным мероприятиям».
При этом Зубков не исключает встречный иск в отношении матери укушенного ребенка.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Зубков прокомментировал откушенный палец в парке «Тайган». Олег Зубков записал официальное заявление по инциденту в парке «Тайган».
Следком возбудил дело по факту травмирования ребенка в парке «Тайган». Следователи возбудили уголовное дело после травмирования годовалого ребенка в парке львов «Тайган» в Белогорском районе Крыма.
Запашный рассказал кто виноват в откушенном пальце в парке «Тайган». Причиной происшествия с участием годовалого ребенка в парке львов «Тайган» стало грубейшее несоблюдение техники безопасности со стороны матери пострадавшего, заявил известный российский дрессировщик Эдгард Запашный.
Стали известны подробности инцидента с тигром и годовалым ребенком в «Тайгане». Прокурор Крыма Олег Кашмилов поручил организовать проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья граждан в парке львов «Тайган».
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