Украинский генерал пожалел, что Киев сразу не отказался от Севастополя в 2014 году

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Украинская армия во время крымских событий 2014 года должна была оказать сопротивление на полуострове, не вмешиваясь в ситуацию в восставшем Севастополе.

Об этом заявил бывший начальник штаба внутренних войск Украины, экс-глава Донецкой области Александр Кихтенко.

Он утверждает, что, применив силу, Киев якобы смог подавить народное сопротивление в Крыму и справиться с «зелеными человечками».

«Использовалось (Россией) то, что руководство (в Киеве) не сработало абсолютно. Возможность остановить в Крыму этот захват власти, незаконный, была. Сейчас руководители, которые за это отвечают, рассказывают, что там не было сил. Все было – и силы, и средства были. Только никто не захотел брать на себя ответственность и не захотел проводить операцию!

А я знаю точно, что если было бы какое-то противодействие со стороны Украины, то дальше Севастополя никто бы не пошел. А без Севастополя можно было бы и прожить», – приводит слова Кихтенко «ПолитНавигатор».

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