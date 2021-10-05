Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.5
воздух +12
море +20

Происшествия

Туристка получила травмы в горах под Бахчисараем

15:18 вторник, 5 октября 2021

Туристка получила травму ноги в горно-лесной местности Бахчисарайского района.

Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.

Сообщение о происшествии поступило в службу спасения накануне вечером. Помощь понадобилась женщине, которая получила травму и не могла самостоятельно передвигаться.

К месту происшествия оперативно выдвинулись крымские спасатели.

«Сотрудники МЧС нашли пострадавшую в горно-лесной местности и транспортировали ее в ближайший населенный пункт. В спасательных работах были задействованы пять человек и одна единица техники», - уточнили в МЧС.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Туристка в ливень заблудилась на тропе Голицына. 25-летняя девушка отправилась на прогулку по тропе Голицына между поселком Новый Свет и селом Веселое без знания точного маршрута.

Спасатели 12 часов эвакуировали забравшегося на скалу в Крыму туриста. В службу спасения поступило сообщение о том, что мужчина забрался на крутой скальный склон в районе горы Караул-Кая.

ЧП на Ай-Петри: со скалы сорвался турист без страховки. Крымчанин сорвался с высоты на скальных террасах горы Ай-Петри, в результате падения он получил травмы различной степени тяжести.

На Южном берегу в горах застряли двое туристов. Двух человек спасли в горах Большой Ялты, во время прогулки они сбились с пути и оказались на труднодоступном участке.

Власть
Суд утвердил увеличенный тюремный срок для экс-мэра Евпатории Филонова

Суд утвердил увеличенный тюремный срок для экс-мэра Евпатории Филонова

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции (Краснодар) подтвердил приговор бывшему главе администрации Евпатории Андрею Филонову.

Власть
Украинский генерал пожалел, что Киев сразу не отказался от Севастополя в 2014 году

Украинский генерал пожалел, что Киев сразу не отказался от Севастополя в 2014 году

Украинская армия во время крымских событий 2014 года должна была оказать сопротивление на полуострове, не вмешиваясь в ситуацию в восставшем Севастополе.

Власть
В Крыму рассказали о состоянии бомбоубежищ

В Крыму рассказали о состоянии бомбоубежищ

В РК ежегодно проводятся проверки состояния защитных сооружений гражданской обороны и их состояние на сегодняшний момент значительно улучшилось.

Общество
Какой сегодня праздник 5 октября

Какой сегодня праздник 5 октября фото

Сегодня, 5 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации