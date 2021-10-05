Туристка получила травмы в горах под Бахчисараем

Туристка получила травму ноги в горно-лесной местности Бахчисарайского района.

Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.

Сообщение о происшествии поступило в службу спасения накануне вечером. Помощь понадобилась женщине, которая получила травму и не могла самостоятельно передвигаться.

К месту происшествия оперативно выдвинулись крымские спасатели.

«Сотрудники МЧС нашли пострадавшую в горно-лесной местности и транспортировали ее в ближайший населенный пункт. В спасательных работах были задействованы пять человек и одна единица техники», - уточнили в МЧС.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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