Происшествия
Туристка получила травмы в горах под Бахчисараем
Туристка получила травму ноги в горно-лесной местности Бахчисарайского района.
Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.
Сообщение о происшествии поступило в службу спасения накануне вечером. Помощь понадобилась женщине, которая получила травму и не могла самостоятельно передвигаться.
К месту происшествия оперативно выдвинулись крымские спасатели.
«Сотрудники МЧС нашли пострадавшую в горно-лесной местности и транспортировали ее в ближайший населенный пункт. В спасательных работах были задействованы пять человек и одна единица техники», - уточнили в МЧС.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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