Троих похитителей банковских карт поймали в Симферополе

В первом случае в полицию обратилась продавец одного из симферопольских магазинов, которая рассказала, как с ее утерянной банковской карты неизвестные сняли 18 тысяч рублей.

Отрабатывая заявление, правоохранители задержали супружескую пару в возрасте 47-и и 39-и лет, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

При этом выяснилось, что глава семейства уже привлекался к ответственности за кражи. Как сообщили задержанные, похищенной банковской картой они расплачивались в магазине, а когда деньги на счете закончились – выбросили ее в мусорный бак.

Во втором случае на списание средств с банковского счета пожаловалась 37-летняя жительница крымской столицы. Она рассказала, что потеряла свою банковскую карту на улице. Вскоре полиция задержала 35-летнего местного жителя, который признался в том, что нашел карту и расплатился ею в одном из магазинов.

Сейчас в отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела, санкции по которым предусматривают до 6 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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