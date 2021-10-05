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Власть

Суд утвердил увеличенный тюремный срок для экс-мэра Евпатории Филонова

Суд утвердил увеличенный тюремный срок для экс-мэра Евпатории Филонова

фото © ria.ru

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции (Краснодар) подтвердил приговор бывшему главе администрации Евпатории Андрею Филонову.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя суда.

«Жалоба адвокатов осталась без удовлетворения», – сообщил собеседник агентства.

В октябре 2020 года Железнодорожный районный суд Симферополя вынес приговор по делу экс-мэра Евпатории Андрея Филонова, признав его виновным в превышении должностных полномочий. Филонов был приговорен к 3 годам и 8 месяцам колонии-поселения. Позже Верховный суд Крыма увеличил срок наказания до 6 лет и 6 месяцев.

Филонова задержали сотрудники ФСБ 3 апреля 2019 года, на следующий день его заключили под стражу. В отношении него было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Филонова обвиняли в махинациях с земельными участками. По оценкам следствия, сумма ущерба, причиненного городскому бюджету, составила 80 млн рублей.

В ноябре 2020 года по подозрению в получении крупной взятки сотрудники ФСБ задержали первого замглавы администрации Евпатории Кирилла Вавренюка. Позднее суд отправил его в СИЗО, где он находится до сих пор. Сам Вавренюк говорил, что в качестве взятки следователи называют объект недвижимости площадью 17 кв. метров и что его подставил «бывший руководитель».

Сегодня следственные действия проводились с председателем горсовета Евпатории Олесей Харитоненко, но она остается на свободе.

По неофициальным данным, Харитоненко подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 285 УК РФ. Дело касается изменения целевого назначения земельного участка под строительство жилого дома.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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