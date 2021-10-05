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Стратегический самолет-разведчик США несколько часов летал вдоль берегов Крыма
Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W несколько часов летал вдоль берегов Крыма и Краснодарского края.
Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные авиаполетов.
Самолет-разведчик вылетел с авиабазы Суда-Бэй на острове Крит и более шести часов летал вдоль черноморского побережья России и Крыма. Перед полетом к полуострову его дозаправил в воздухе самолет-заправщик.
Предыдущий раз самолеты-разведчики США летали у границ на Черном море 22 сентября.
Накануне другой разведывательный самолет США RC-135U совершил полет вдоль сирийского побережья, где расположены база материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе и российская авиабаза Хмеймим.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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