Стратегический самолет-разведчик США несколько часов летал вдоль берегов Крыма

Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W несколько часов летал вдоль берегов Крыма и Краснодарского края.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные авиаполетов.

Самолет-разведчик вылетел с авиабазы Суда-Бэй на острове Крит и более шести часов летал вдоль черноморского побережья России и Крыма. Перед полетом к полуострову его дозаправил в воздухе самолет-заправщик.

Предыдущий раз самолеты-разведчики США летали у границ на Черном море 22 сентября.

Накануне другой разведывательный самолет США RC-135U совершил полет вдоль сирийского побережья, где расположены база материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе и российская авиабаза Хмеймим.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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