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Власть

Стала известна судьба зданий больницы Семашко в центре Симферополя

Стала известна судьба зданий больницы Семашко в центре Симферополя

фото © gastroscan.livejournal.com

В старых корпусах в центре Симферополя, где раньше располагались отделения больницы имени Семашко, проведут капитальный ремонт, а в одном из них начнут строительство.

Об этом говорится в документах, опубликованных на портале госзакупок.

Подрядчиком проектирования и проведения работ стала питерская компания «Петробалт». Она подготовит здания для открытия четырех отделений: ревматологии, пульмонологии, торакальной хирургии, а также челюстно-лицевой хирургии и оториноларингологии. Разработка трех проектов обойдется в 8,3 миллиона рублей.

Часть ремонтных работ стоимостью 67,7 миллиона рублей закончат уже в этом году. В следующем году будет создан проект стоимостью 10,3 миллиона рублей и проведен капремонт на 34 миллиона рублей.

Также в 2022 году за 196,7 миллиона рублей отремонтируют здание поликлиники, которая находится на этой же территории.

Напомним, что почти все отделения республиканской клинической больницы имени Семашко переехали в новое здание в Симферопольском районе, которое ввели в эксплуатацию на год позже установленных сроков. Ранее сообщалось о том, что на территории старых корпусов на улице Киевской будут созданы клинические базы для студентов медакадемии КФУ.

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