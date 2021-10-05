Власть
Стала известна судьба зданий больницы Семашко в центре Симферополя
фото © gastroscan.livejournal.com
В старых корпусах в центре Симферополя, где раньше располагались отделения больницы имени Семашко, проведут капитальный ремонт, а в одном из них начнут строительство.
Об этом говорится в документах, опубликованных на портале госзакупок.
Подрядчиком проектирования и проведения работ стала питерская компания «Петробалт». Она подготовит здания для открытия четырех отделений: ревматологии, пульмонологии, торакальной хирургии, а также челюстно-лицевой хирургии и оториноларингологии. Разработка трех проектов обойдется в 8,3 миллиона рублей.
Часть ремонтных работ стоимостью 67,7 миллиона рублей закончат уже в этом году. В следующем году будет создан проект стоимостью 10,3 миллиона рублей и проведен капремонт на 34 миллиона рублей.
Также в 2022 году за 196,7 миллиона рублей отремонтируют здание поликлиники, которая находится на этой же территории.
Напомним, что почти все отделения республиканской клинической больницы имени Семашко переехали в новое здание в Симферопольском районе, которое ввели в эксплуатацию на год позже установленных сроков. Ранее сообщалось о том, что на территории старых корпусов на улице Киевской будут созданы клинические базы для студентов медакадемии КФУ.
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