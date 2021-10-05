Власть
Севастопольцы могут получить 100 тысяч за прививку
14 октября в России состоится второй и последний розыгрыш 50 миллионов рублей среди тех, кто привился от коронавирусной инфекции.
Соответствующее Постановление Правительства было принято в августе 2021 года, а в середине сентября состоялся первый розыгрыш.
Каждый из 500 счастливчиков сможет получить 100 тысяч рублей. Их список будет опубликован на сайте бонусзаздоровье.рф. Точное время опубликования пока не называется. Узнать, повезло ли вам, можно будет с помощью номера своего прививочного сертификата: его нужно ввести в соответствующую строку на сайте. Кроме того, уведомление о выигрыше поступит в личный кабинет счастливчика на портале Госуслуг. Обещают также, что пользователям мобильного приложения придет push-уведомление.
День, когда была поставлена прививка, не важен – главное, чтобы это произошло до проведения розыгрыша. Не имеют значения ни вакцина, которая была использована, ни гражданство вакцинированного.
Чтобы получить деньги, уверяют организаторы, ничего делать не нужно – они поступят на карту «Мир» в течение полугода с даты проведения розыгрыша. Однако карту нужно привязать к своей странице на портале Госуслуг не позднее трех месяцев с получения уведомления о выигрыше.
По данным департамента здравоохранения, на утро 4 октября в Севастополе насчитывается 140 646 вакцинированных. Второй этап вакцинации прошло 131 897 жителей региона. Это около 26% населения. Для выработки коллективного иммунитета, по оценкам специалистов, необходимо привить 60% населения.
В тексте использованы материалы: Форпост
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