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Севастополец за три часа доставит на МКС первый в мире киноэкипаж
Во вторник, 5 октября в 11 часов 55 минут 02 секунды по московскому времени первый в мире киноэкипаж в лице актрисы Юлии Пересильд и кинорежиссера Клима Шипенко отправится в космос в рамках 66-й экспедиции на МКС.
Киношников на орбиту доставит командир МКС-66 и пилотируемого корабля «Союз МС-19», уроженец Севастополя Антон Шкаплеров.
Как рассказал космонавт, корабль достигнет орбиты всего за три часа после начала полета. Это новая быстрая схема. Пересильд и Шипенко проведут в космосе 12 дней. Одновременно на орбите будут находиться 7 человек, включая артистов. В том числе Олег Новицкий, космонавт, который вернет съемочную группу на землю.
Во время предстартовой онлайн пресс-конференции на Байконуре Шкаплеров рассказал о том, какая музыка будет сопровождать экипаж в полете - первая песня в космическом плей-листе «Антошка» - из одноименного детского мультика.
Также космонавт пожаловался на то, что режиссер периодически меняет сценарий, а из-за этого приходится постоянно переучивать роль:
«Тяжеловато нам, непрофессиональным актерам, но стараемся. Надеюсь, все получится», - сказал Шкаплеров.
Ему предстоит сыграть в первом «орбитальном» игровом фильме «Вызов» роль космонавта, доставляющего на борт МКС врача.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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