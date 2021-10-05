Севастополец за три часа доставит на МКС первый в мире киноэкипаж

Во вторник, 5 октября в 11 часов 55 минут 02 секунды по московскому времени первый в мире киноэкипаж в лице актрисы Юлии Пересильд и кинорежиссера Клима Шипенко отправится в космос в рамках 66-й экспедиции на МКС.

Киношников на орбиту доставит командир МКС-66 и пилотируемого корабля «Союз МС-19», уроженец Севастополя Антон Шкаплеров.

Как рассказал космонавт, корабль достигнет орбиты всего за три часа после начала полета. Это новая быстрая схема. Пересильд и Шипенко проведут в космосе 12 дней. Одновременно на орбите будут находиться 7 человек, включая артистов. В том числе Олег Новицкий, космонавт, который вернет съемочную группу на землю.

Во время предстартовой онлайн пресс-конференции на Байконуре Шкаплеров рассказал о том, какая музыка будет сопровождать экипаж в полете - первая песня в космическом плей-листе «Антошка» - из одноименного детского мультика.

Также космонавт пожаловался на то, что режиссер периодически меняет сценарий, а из-за этого приходится постоянно переучивать роль:

«Тяжеловато нам, непрофессиональным актерам, но стараемся. Надеюсь, все получится», - сказал Шкаплеров.

Ему предстоит сыграть в первом «орбитальном» игровом фильме «Вызов» роль космонавта, доставляющего на борт МКС врача.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Путин наградил вице-спикера парламента Крыма «орденом почета». Первому заместителю председателя парламента Крыма Ефиму Фиксу был присвоен «Орден почета» за «активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу».

Не может остановиться: Аксенов пообещал продолжать громкие увольнения. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал: процесс изменений в кадровом составе правительства Крыма пока еще не завершен.

У Поклонской нет желания возвращаться в Крым. Депутат Госдумы РФ седьмого созыва Наталья Поклонская в интервью радио «Комсомольская правда» призналась, что у нее нет желания возвращаться на какую-либо должность в Крым, так как там «уже все работает по-своему».

Власти Украины обещают вернуть Крым к 2030 году. Украинская партия власти «Слуга народа» провела совещание в городе Трускавец, на котором обсудила программу трансформации страны.