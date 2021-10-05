Севастополец из-за ревности сломал нос сожительнице и скрылся

Севастопольские полицейские задержали подозреваемого в причинении телесных повреждений своей сожительнице.

Конфликт между сожителями на почве ревности закончился рукоприкладством и уголовной ответственностью.

В дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району поступило сообщение от медсестры городской больницы о том, что в медицинское учреждение обратилась 44-летняя местная жительница с переломом носа.

Участковые уполномоченные полиции выяснили, что инцидент произошел вечером. У потерпевшей началась ссора с ее 47-летним сожителем на почве ревности. Во время словесной перепалки мужчина нанес ей удар в лицо, после чего скрылся. С полученными травмами женщина обратилась в медицинское учреждение.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырех месяцев.

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