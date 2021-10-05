Происшествия
Севастополец из-за ревности сломал нос сожительнице и скрылся
Севастопольские полицейские задержали подозреваемого в причинении телесных повреждений своей сожительнице.
Конфликт между сожителями на почве ревности закончился рукоприкладством и уголовной ответственностью.
В дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району поступило сообщение от медсестры городской больницы о том, что в медицинское учреждение обратилась 44-летняя местная жительница с переломом носа.
Участковые уполномоченные полиции выяснили, что инцидент произошел вечером. У потерпевшей началась ссора с ее 47-летним сожителем на почве ревности. Во время словесной перепалки мужчина нанес ей удар в лицо, после чего скрылся. С полученными травмами женщина обратилась в медицинское учреждение.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до четырех месяцев.
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Два севастопольца лишили квартиры больную женщину. Мошенники воспользовались беспомощностью своей жертвы и провернули аферу.
Керчанин-рецидивист обокрал пенсионерку, у которой делал ремонт. В дежурную часть УМВД России по Керчи поступило заявление о краже. Мужчина сообщил, что из дома его матери 1937 года рождения были похищены 200 тыс. рублей.
Дискуссия переросла в поножовщину: крымчанин пырнул товарища ножом. В одну из больниц Симферополя поступил изрядно подвыпивший 41-летний мужчина с ножевым ранением живота.
Феодосиец украл почти тонну винограда с полей крымского винзавода. Полицейские задержали в районе поселка Щебетовка под Феодосией местного жителя, который вывез с чужих полей почти тонну винограда.
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