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Коронавирус в Крыму

Рост не останавливается: сводка о новых заражениях в Крыму

10:03 вторник, 5 октября 2021
Рост не останавливается: сводка о новых заражениях в Крыму

фото © meduza.io

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 4 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 441 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 81 363 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1608 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 505 человек, выздоровевших за весь период – 69542 человек.

Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса. Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки всем гражданам в обязательном порядке следует соблюдать масочный режим и социальную дистанцию при посещении общественных мест.

Напоминаем о функционировании телефонов «горячей линии» Министерства здравоохранения Республики Крым 122, 8-800-733-33-34, 8-800-733-33-12, а также межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю 8-800-234-45-01.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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Сводка о новых заражениях в Крыму. По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 3 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 435 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 80 922 положительных на Covid-19.

Коронавирус в Крыму
Рост не останавливается: сводка о новых заражениях в Крыму

Рост не останавливается: сводка о новых заражениях в Крыму

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 4 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 441 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 81 363 положительных на Covid-19.

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