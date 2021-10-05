Роспотребнадзор назвал города Крыма с наибольшим числом заражений COVID-19

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Роспотребнадзор назвал города и районы Крыма с наибольшим количеством зарегистрированных случаев заражения коронавирусом на сутки.

Данные опубликованы на сайте межрегионального управления ведомства.

Лидирующее место по числу заразившихся COVID-19 занимает Симферополь, в крымской столице за сутки зарегистрировано 100 новых случаев коронавируса. Большое количество заболевших также зафиксировано в Феодосии (42 случая) и Керчи (39 случаев).

В Симферопольском районе зафиксировано 30 случаев заражения коронавирусом, в Джанкойском – 26, в Евпатории – 24, в Красноперекопском районе – 22 случая. В Судаке, Кировском и Белогорском районах – по 20 случаев. В Алуште 19 случаев, в Бахчисарайском, Сакском и Ленинском районах – по 12 случаев, в Советском районе – 11, Красногвардейском – 10, Раздольненском – 6. В Черноморском районе и Армянске – по 5 случаев.

В Крыму в прошедшие сутки был зафиксирован антирекорд по количеству заболевших COVID-19 - 435 случаев. Это максимальный показатель за все время пандемии.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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