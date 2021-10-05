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Происшествия

Разбойное нападение в Симферополе: пострадавшая опознала налетчика

Симферопольские оперативники задержали 37-летнего местного жителя, подозреваемого в разбойном нападении на продуктовый магазин.

Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД. Инцидент произошел в магазине по улице Сергеева-Ценского.

В вечернее время в помещение зашел неизвестный мужчина, распылил в сторону продавца перцовый баллончик и попытался вытащить из кассы деньги в сумме 5900 рублей. Правоохранители вычислили нападавшего и задержали его.

«В ходе допроса задержанный добровольно выдал одежду и обувь, в которой находился в момент совершения преступления, а также перцовый баллончик. Потерпевшая при проведении процедуры опознания указала на мужчину, как на лицо, совершившее против нее противоправные действия», - рассказали в ведомстве.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело.

Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы. Решения суда мужчина будет ожидать в изоляторе временного содержания.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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