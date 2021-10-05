Прогноз погоды в Крыму на вторник 5 октября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 5 октября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (в восточных районах северо-восточный 20-25 м/с.), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - ветер (северо-восточный местами 20-25 м/с.), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - ветер (северо-восточный ветер 15-20 м/с.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (северо-восточный местами 15-20 м/с.), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 12, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 89 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 12 до 16, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 75 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 12 до 15, ночью от 12 до 13 градусов. Ветер северо-восточный 18 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 89 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 11 до 14, ночью около 11 градусов. Ветер северо-восточный 22 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 89 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 10 до 14, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер северо-восточный 34 км/час, возможны порывы до 51 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 90 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 10 до 15, ночью около 11 градусов. Ветер северо-восточный 23 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 85 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 11 до 14, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер северо-восточный 21 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 86 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 15, ночью от 9 до 11 градусов. Ветер северо-восточный 20 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 71 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 10, ночью около 7 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 91 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 10, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 85 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 16 до 20 градусов тепла. По городам: в Алуште - 20, в Евпатории - 19, на мысе Казантип в Азовском море - 16, в Керчи - 18, в Николаевке - 19, в Севастополе - 19, в Судаке - 20, на Тарханкуте - 19, в Феодосии - 19, в Ялте - 20 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 19, в Египте - 27, на Кипре - 24, в Одессе - 16, в Сочи - 21, в Турции - 27, в Хорватии - 22 градусов выше нуля.

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