Власть
Почти 150 остановочных павильонов смонтируют на дорогах Крыма
Госпредприятие «Крымавтодор» получило контракт на установку 149 остановочных павильонов на территории Крыма.
Текст документа опубликован на портале госзакупок.
Предприятию предстоит смонтировать площадки и установить павильоны на 37 дорогах регионального значения, в частности на дорогах «Таврида» – Джанкой – Красноперекопск, Симферополь – Красноперекопск, Алушта – Судак, Ялта – Севастополь, Орловка – Бахчисарай, Скворцово – Лекарственное и других.
Остановочные павильоны должны быть шириной пять метров, высотой два с половиной метра, глубиной полтора метра. Их необходимо собрать из профильного металла с лавками из массива сосны длиной четыре метра.
Цена контракта составляет 58 млн рублей, работы должны быть выполнены до конца текущего года.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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