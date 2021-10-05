Почти 150 остановочных павильонов смонтируют на дорогах Крыма

Госпредприятие «Крымавтодор» получило контракт на установку 149 остановочных павильонов на территории Крыма.

Текст документа опубликован на портале госзакупок.

Предприятию предстоит смонтировать площадки и установить павильоны на 37 дорогах регионального значения, в частности на дорогах «Таврида» – Джанкой – Красноперекопск, Симферополь – Красноперекопск, Алушта – Судак, Ялта – Севастополь, Орловка – Бахчисарай, Скворцово – Лекарственное и других.

Остановочные павильоны должны быть шириной пять метров, высотой два с половиной метра, глубиной полтора метра. Их необходимо собрать из профильного металла с лавками из массива сосны длиной четыре метра.

Цена контракта составляет 58 млн рублей, работы должны быть выполнены до конца текущего года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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