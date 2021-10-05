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Власть

Отопление в многоэтажках Симферополя обещают включить после 15 октября

Принято решение о включении отопления в школах, детсадах и больницах Симферополя.

Об этом рассказал курирующий данную сферу замглавы городской администрации Сергей Чернов в эфире радио «Спутник в Крыму».

По словам Чернова, с 6 октября планируется запустить отопление более половины школ и дошкольных учреждений. «В первую очередь стоит задача подключить социальные объекты – школы, детские сады. Частично были подключены больницы, которые не находятся на одной ветке с многоквартирными владениями», - рассказал замглавы администрации.

Он добавил, включение отопления в многоквартирных домах планируется после 15 октября. «Система отопления построена таким образом, что, если ее запустить, то уже невозможно будет отключить на время в случае потепления. При необходимости, решения будут приняты максимально быстро», - сказал Чернов.

Глава администрации подчеркнул, на данный момент к отопительному сезону Симферополь готов на 100%.

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