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Происшествия

Опасный предмет нашли в продукции «Крымхлеба»

12:22 вторник, 5 октября 2021

Крымчанин нашел в купленном в магазине хлебе посторонний предмет.

Соответствующая видеозапись опубликована в соцсетях.

Находка похожа на фрагмент патрубка или шланга. На видеоролике можно заметить, что эта буханка произведена предприятием «Крымхлеб», продукт называется «Хлеб ржано-пшеничный «Тарту«». Согласно информации производителя, данное изделие относится к премиальным сортам хлеба.

Напомним, что ГУП «Крымхлеб» было преобразовано в акционерное общество по инициативе крымского правительства в 2017 году.

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