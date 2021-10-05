Происшествия
Опасный предмет нашли в продукции «Крымхлеба»
Крымчанин нашел в купленном в магазине хлебе посторонний предмет.
Соответствующая видеозапись опубликована в соцсетях.
Находка похожа на фрагмент патрубка или шланга. На видеоролике можно заметить, что эта буханка произведена предприятием «Крымхлеб», продукт называется «Хлеб ржано-пшеничный «Тарту«». Согласно информации производителя, данное изделие относится к премиальным сортам хлеба.
Напомним, что ГУП «Крымхлеб» было преобразовано в акционерное общество по инициативе крымского правительства в 2017 году.
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