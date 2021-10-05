Опасный предмет нашли в продукции «Крымхлеба»

Крымчанин нашел в купленном в магазине хлебе посторонний предмет.

Соответствующая видеозапись опубликована в соцсетях.

Находка похожа на фрагмент патрубка или шланга. На видеоролике можно заметить, что эта буханка произведена предприятием «Крымхлеб», продукт называется «Хлеб ржано-пшеничный «Тарту«». Согласно информации производителя, данное изделие относится к премиальным сортам хлеба.

Напомним, что ГУП «Крымхлеб» было преобразовано в акционерное общество по инициативе крымского правительства в 2017 году.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки. В Севастополе за минувшие сутки подтвержден еще 171 новый случай заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.

Крымчане высказались о судьбе российского автопрома. Половина крымских водителей не верит в светлое будущее российской автомобильной промышленности.

В Минздраве Крыма объяснили почему сорван план вакцинации. Поступление вакцин от коронавируса небольшими партиями не позволяет нарастить темпы вакцинации населения в Крыму, сообщил министр здравоохранения республики Александр Остапенко.

Как распознать автомобиль-утопленник и не нарваться на неприятности. Наводнение, которое произошло в Крыму в июне, унесло десятки автомобилей. А те, которые чудом уцелели, но изрядно вымокли, скорее всего, появятся в продаже.