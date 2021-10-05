Мусульманское кладбище в Евпатории пытаются защитить от застройки

Ранее стало известно о планах возвести на костях ледовый каток и спорткомплекс.

В Евпатории на территории, где в 19 веке располагалось мусульманское кладбище, провели кадастровые работы для придания месту соответствующего статуса с целью спасения участка от застройки.

По словам депутата Госдумы Руслана Бальбека, прокуратура республики внесла представление главе Евпатории Роману Тихончуку, чтобы тот поспособствовал скорейшему оформлению необходимых документов.

О планах построить на указанном участке спорткомплекс и ледовый каток стало известно еще весной этого года. Тогда местные активисты направили коллективное обращение в Генпрокуратуру и прокуратуру Крыма. Среди недовольных решением о возведении объектов оказались и те, чьи родственники были погребены именно здесь в начале 40-х годов прошлого века, когда кладбище еще функционировало.

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