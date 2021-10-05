Крымчане возмутились ценами на картошку

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Люди не понимают, регулирует ли кто-то в регионе стоимость продуктов питания.

Жители Крыма в сообществе «Черный список Симферополь» в социальной сети ВКонтакте возмутились ценами на картофель в регионе.

«А что с картошкой у нас в Крыму? В октябре на симферопольском рынке она по 70-100 рублей за килограмм. Продавцы говорят, что зимой будет до 120 рублей. Кто понимает, почему такая дорогая картошка в этом году? Регулирует кто-то цены?» - написано в публикации.

«Фьючерсы на картошку взлетели!» - пошутил в комментарии пользователь Владимир Дубинин.

«Цена на картошку из Белоруссии 24 рубля, а дальше наценка перекупщиков. Обычный капитализм. Зато свекла упала в цене, всего 35 рублей вместо 180», - прокомментировал Влад Романов.

«Дорого - выращивайте сами», - посоветовала Светлана Беляева.

«Конечно регулируют... продавцы», - считает пользователь Игорь Ясельский.

«Не только с картошкой. На все цены заоблачные», - прокомментировала Валерия Романова.

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