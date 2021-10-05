Общество
Крымчане возмутились ценами на картошку
фото © соцсети
Люди не понимают, регулирует ли кто-то в регионе стоимость продуктов питания.
Жители Крыма в сообществе «Черный список Симферополь» в социальной сети ВКонтакте возмутились ценами на картофель в регионе.
«А что с картошкой у нас в Крыму? В октябре на симферопольском рынке она по 70-100 рублей за килограмм. Продавцы говорят, что зимой будет до 120 рублей. Кто понимает, почему такая дорогая картошка в этом году? Регулирует кто-то цены?» - написано в публикации.
«Фьючерсы на картошку взлетели!» - пошутил в комментарии пользователь Владимир Дубинин.
«Цена на картошку из Белоруссии 24 рубля, а дальше наценка перекупщиков. Обычный капитализм. Зато свекла упала в цене, всего 35 рублей вместо 180», - прокомментировал Влад Романов.
«Дорого - выращивайте сами», - посоветовала Светлана Беляева.
«Конечно регулируют... продавцы», - считает пользователь Игорь Ясельский.
«Не только с картошкой. На все цены заоблачные», - прокомментировала Валерия Романова.
В тексте использованы материалы: Примечания
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму продают растворимую «красную икру». В Крыму пожилая женщина стала жертвой обманщиков.
«Миллион за сезон»: продавец кукурузы в Крыму раскрыл свой заработок. Лето прошло, а удивленные туристы до сих пор делятся впечатлениями об отдыхе в Крыму. В этом сезоне на полуострове было многолюдно.
Почему спрос на недвижимость в Крыму не снизится. Устойчивый спрос не недвижимость в районе Симферополя сохранится в течение нескольких лет.
Беларусь ждет севастопольские рыбные консервы. В Санкт-Петербурге прошел IV Международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий.
Суд утвердил увеличенный тюремный срок для экс-мэра Евпатории Филонова
Четвертый кассационный суд общей юрисдикции (Краснодар) подтвердил приговор бывшему главе администрации Евпатории Андрею Филонову.
Бывший командующий Черноморским флотом уволен с военной службы
Начальник Главного штаба – первый заместитель главкома ВМФ РФ адмирал Александр Витко, долгое время служивший в Севастополе на посту командующего Черноморским флотом, ушел в отставку.
Крымчане возмутились ценами на картошку
Люди не понимают, регулирует ли кто-то в регионе стоимость продуктов питания.
Глава горсовета Евпатории Олеся Харитоненко задержана силовиками
Правоохранители задержали главу горсовета Евпатории Олесю Харитоненко.
8 часов назад
Опасный предмет нашли в продукции «Крымхлеба»
9 часов назад
Какой сегодня праздник 5 октября фото
Сегодня, 5 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.