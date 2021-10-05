Общество
Какой сегодня праздник 5 октября
фото © pixabay.com
Сегодня, 5 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Всемирный день учителя (World Teachers Day)
Ежегодно 5 октября свыше ста государств отмечают Всемирный день учителя (World Teachers' Day). Это профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования — день, в который отмечаются роль и заслуги учителей в процессе качественного образования на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества.
Исторической предпосылкой для учреждения Дня учителя стала состоявшаяся 5 октября 1966 года в Париже Специальная межправительственная конференция о статусе учителей (Special Intergovernmental Conference on the Status of Teachers). В результате представителями ЮНЕСКО и Международной организации труда был подписан документ «Рекомендации, касающиеся статуса учителей» (Recommendation concerning the Status of Teachers).
В 1994 году Всемирный день учителя отмечался в этот день впервые, и с тех пор праздничные мероприятия неизменно проходят 5 октября, хотя в некоторых странах праздник отмечается и в другие дни, близкие к этой дате. Главное, чтобы празднования не совпали с осенними каникулами в северном полушарии и с весенними каникулами — в южном.
День работников уголовного розыска МВД РФ
Ежегодно 5 октября сотрудники уголовного розыска России отмечают свой профессиональный праздник.
Российский сыск еще в царской России показал свою значимость и силу. 5 октября 1918 года Наркомат внутренних дел РСФСР утвердил Положение об организации отделов уголовного розыска.
Центральное управление уголовного розыска — Центророзыск — было организовано в октябре 1918 года. С тех пор при местных органах милиции стали действовать специальные подразделения «для охраны порядка путем негласного расследования преступлений уголовного характера и борьбы с бандитизмом». Долгие годы эта служба развивалась и совершенствовалась.
В свой профессиональный праздник все сотрудники угрозыска получают поздравления от руководства и коллег, а особо отличившиеся в работе — ведомственные награды и памятные подарки.
Фока Ветроградарь (Иона и Фока, Листопадная)
Народный праздник «Иона и Фока» отмечается 5 октября (по старому стилю - 22 сентября). Христианская церковь в этот день почитает пророка Иону и священномученика Фоку Синопского, епископа. Другие названия праздника: «День Ионы», «День Фоки», «Фока-ветроградарь», «Листопадная», «Листодер».
Также сегодня, 5 октября, отмечают такие праздники:
- Международный день против проституции (International Day of No Prostitution)
- День памяти пророка Ионы
- День Республики Адыгея
- День напутствий улетающим птицам
- Всемирный день стомированных пациентов (World Ostomy Day)
- День яблочной запеканки (National Apple Betty Day) в США
- День «Сделай что-нибудь приятное» (National Do Something Nice Day) в США
- День «Будь прикольным» (National Get Funky Day) в США
- День Конституции Вануату
- День инженера в Боливии
- День «Поцелуй борца» (National Kiss a Wrestler Day) в США
- День правоохранительных органов Ирана
- День государственного языка Таджикистана
- День вооруженных сил Индонезии
- День хорватских железных дорог
Сегодня именины празднуют: Петр, Феофан, Николай, Федор, Макар, Кузьма, Александр, Исаакий, Иона, Мартин, Фока.
Что происходило 5 октября в прошлые годы
1502 - Христофор Колумб открыл Коста-Рику, государство в Центральной Америке.
1823 - первый медицинский журнал «Ланцет» начинает выпускаться в Великобритании.
1921 - основан Международный ПЕН-клубсообщество писателей и переводчиков, в Лондоне.
1925 - дебют в литературе США Эрнеста Хемингуэя с небольшим сборником рассказов «В наше время».
1941 - попытка создать независимую Украину через создание Украинского национального совета во главе с Николаем Величковским в Киеве.
1952 - на XIX съезде в Москве ВКП (б) переименована в КПСС.
1962 - «биттлы» выпустили первый сингл «Love Me Do».
1991 - Международный валютный фонд в рамках первого соглашения о сотрудничестве завозит в СССР доллары.
2002 - стартовал шахматный матч между гроссмейстером Владимиром Крамником и самым мощным в мире компьютером «Дип Фриц».
2008 - страшное землетрясение мощностью 8 баллов по шкале Рихтера в Киргизии.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 5 октября. Какие праздники будут завтра?
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