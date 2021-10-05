Как подорожание ипотеки повлияет на рынок в Крыму

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Вслед за российскими кредитными организациями ставки по ипотеке стали поднимать и некоторые банки, работающие в Крыму.

Прогноз о том, как это отразится на спросе на жилье и стоимости квадратных метров на первичном и вторичном рынке республики, дала специалист в области недвижимости и инвестиционных технологий, риелтор Надежда Буйлова.

По ее словам, на сегодняшний день уже существует ряд факторов, влияющих на рост стоимости жилья: сейчас идет сезон продаж, плюс подорожали строительные материалы, к тому же сказалось продление льготной ипотеки. Поэтому пока речи о снижении цен на крымском первичном рынке недвижимости вообще не идет, говорит эксперт. Шансы на стагнацию, по ее мнению, выше на рынке вторичной недвижимости.

«Такого роста (цен - ред. ), как был, на «вторичке» уже не будет», - считает специалист. Вместе с тем, Буйлова отметила существенное падение спроса на жилье по сравнению с прошлым годом: «В этой связи есть небольшая, но все же надежда на некоторое ценовое затишье».

«По сравнению с прошлым годом, спрос не такой широкий. Во всяком случае, ажиотажа уже нет, поскольку цены достигли такого уровня, когда можно задуматься. Сегодня в Симферополе стоимость квадратного метра достигает 110 тыс. рублей, в Ялте доходит до 220 тысяч, если речь идет о новых комплексах у моря. Можно предположить, что увеличение ставки по ипотеке тоже скажется на снижении спроса», - полагает эксперт.

Ранее ряд российских банков уже подняли ставки по ипотеке. По словам Надежды Буйловой, некоторые банки, работающие в Крыму, также начали менять условия выдачи кредита. Ранее эксперт объяснила, почему застройщикам невыгодно дешевое жилье в Крыму.

По ее словам, крымские застройщики ориентированы на жилые комплексы повышенной комфортности и бизнес-класса из-за востребованности такого жилья на рынке. При этом снижение цен на квартиры в новостройках неминуемо отразится на качестве используемых строительных материалов и уровне благоустройства жилых комплексов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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