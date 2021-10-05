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Общество

Холодная и ветреная погода сохранится в Крыму еще неделю

13:17 вторник, 5 октября 2021

Ветер и местами осадки прогнозируются в Крыму до середины следующей недели.

Об этом сообщили в крымском гидрометцентре.

«Небо постепенно затянет облаками, местами пройдут дожди. Добавит ощущения дискомфорта холодный северо-восточный ветер, порывы которого в восточных, западных и центральных районах будут достигать 15-20 м/с. Температурный фон по-прежнему невысокий: ночью 4-9 градусов, на побережье до 14 градусов, днем 14-19», – рассказали синоптики.

Такая погода связана с приходом мощного антициклона с севера и черноморской депрессии с юга.

Сегодня в некоторых районах Крыма ожидаются дожди.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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