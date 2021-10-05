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Глава горсовета Евпатории Олеся Харитоненко задержана силовиками
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Правоохранители задержали главу горсовета Евпатории Олесю Харитоненко.
Об этом сообщил информированный источник.
«В настоящее время проводятся оперативно-следственные действия в здании Городского совета Евпатории. Харитоненко присутствует на этих мероприятиях», – сообщил собеседник агентства.
По данным источника, глава администрации города Роман Тихончук может стать свидетелем по уголовному делу.
Олеся Харитоненко бессменно руководит горсоветом Евпатории с сентября 2014 года. Она также входит в состав Госсовета России и в состав президиума совета при президенте России по местному самоуправлению. До назначения в горсовет была мэром поселка Заозерное, который находится рядом с Евпаторией.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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