Глава горсовета Евпатории Харитоненко остается на свободе после обысков

Председатель Евпаторийского городского совета Олеся Харитоненко остается на свободе после проведения обысков в ее рабочем кабинете.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«Были проведены оперативно-следственные действия на рабочем месте председателя Евпаторийского городского совета. Задержание либо арест к Олесе Харитоненко не применялись. Она остается на своем рабочем месте. В рамках расследования экономических преступлений такое возможно», – пояснил собеседник агентства.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил информацию о проведении оперативно-следственных действий в горсовете Евпатории. Он отметил, что «процесс усиления контроля над деятельностью должностных лиц всех уровней будет продолжен».

Источник подтвердил, что обыски сегодня прошли дома у главы администрации Евпатории Романа Тихончука. Он может быть свидетелем по уголовному делу.

По неофициальным данным, Харитоненко подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 285 УК РФ. Дело касается изменения целевого назначения земельного участка под строительство жилого дома.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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