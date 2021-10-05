Чем осенью Крым привлекает туристов

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Загрузка большинства средств размещения в Крыму этой осенью превышает 70%. Особой популярностью пользуются места, где можно отдыхать в любую погоду.

Об этом сообщил журналистам министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

«На начало октября было 8,3 млн (туристов в Крыму с начала года) – это абсолютный рекорд за весь постсоветский период. Мы понимаем, что эта цифра увеличится. Несмотря на то, что немного стало прохладнее, в большинстве средств размещения загрузка крайне высокая – 70-80-100%. Особенно там, где есть инфраструктура, позволяющая отдыхать при любой погоде», – сообщил Волченко.

По словам министра, власти Крыма намерены стимулировать создание на полуострове условий для всепогодного отдыха. «Наши усилия сейчас направлены в эту сторону. Что касается теплых бассейнов, спа, медицинской составляющей – для этого предусмотрены средства и в федеральном, и в республиканском бюджете, в том числе и субсидии, которые позволяют развиваться бизнесу», – отметил министр.

Также, по словам Волченко, развитию туристического бизнеса, в том числе круглогодичных средств размещения, будут способствовать льготные кредиты. «Есть программа льготного кредитования. Она уже начала действовать, первые 11 заявок от Крыма – и некоторые более чем весомые – поданы, в ближайшее время они будут рассмотрены. Этот финансовый инструмент, который очень давно запрашиваем, был бизнесом», – добавил он.

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В тексте использованы материалы: Крыминформ

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