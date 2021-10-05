Бывший командующий Черноморским флотом уволен с военной службы

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Начальник Главного штаба – первый заместитель главкома ВМФ РФ адмирал Александр Витко, долгое время служивший в Севастополе на посту командующего Черноморским флотом, ушел в отставку.

Как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания, адмирал Александр Витко освобожден от занимаемой должности и уволен с военной службы. На посту начальника Главного штаба Александр Витко находился с декабря 2019 года.

О причинах подобного решения не сообщалось.

Также в связи с избранием депутатом Госдумы был уволен замглавы российского военного ведомства Андрей Картаполов. Ранее сообщалось, что Картаполов является основным кандидатом на должность председателя комитета Госдумы по обороне.

Сергей Шойгу выразил благодарность обоим военачальникам «за высокий профессионализм, ответственность и усердие, проявленные при исполнении ими служебных обязанностей».

Вместо Александра Витко начальником Главного штаба – первым замом главкома ВМФ назначен адмирал Александр Носатов, его в должности командующего Балтийским флотом сменил вице-адмирал Виктор Лиина.

Александр Витко родился 13 сентября 1961 года в Витебске (Белоруссия). Окончил высшее военно-морское училище им. Нахимова в Севастополе.

С 1984 по 2006 годы прошел путь от помощника командира ракетного катера до командующего войсками и силами на Северо-Востоке России. В 2006 году защитил кандидатскую диссертацию по стратегии и тактике современного морского боя.

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