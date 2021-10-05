Аксенов прокомментировал обыски в горсовете Евпатории

Глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил проведение следственных действий в отношении председателя городского совета Евпатории Олеси Харитоненко.

Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

«Проводятся следственные мероприятия в отношении председателя Евпаторийского городского совета Олеси Викторовны Харитоненко. В настоящее время правоохранительные органы проводят все необходимые действия», – написал Аксенов.

Глава Крыма добавил, что процесс контроля над деятельностью должностных лиц всех уровней будет продолжен. «Это постоянная системная работа, и никто не сможет уйти от ответственности, неприкасаемых нет», – подчеркнул он.

Ранее источник сообщил о задержании Харитоненко. По данным собеседника, она подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями – дело касается изменения целевого назначения земельного участка под строительство жилого дома.

В сентябре правоохранители задержали сотрудника Госкомрегистра по делу о превышении должностных полномочий: по данным СК, директор одной из крымских агрофирм подал в Госкомрегистр документы на регистрацию права собственности за этим предприятием на земельный участок в Евпатории площадью более 775 тысяч квадратных метров.

Чиновник без проведения правовой экспертизы документов зарегистрировал право собственности земельного участка, на котором расположены объекты муниципальной собственности.

Кроме того, экс-депутат Госдумы Руслан Бельбек на своей странице в Facebook писал, что в Евпатории изменили целевое назначение участка агрофирмы «Мойнаки» общей площадью 775 260 кв. метров, кадастровой стоимостью свыше 7 миллиардов рублей. После чего землю поделили на 27 отдельных участков и начали их продавать, что послужило основанием для возбуждения уголовного дела.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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