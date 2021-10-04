Ялтинца арестовали за прокат детских машинок

26-летний житель Ялты без разрешения администрации города организовал прокат детских машинок за деньги.

На просьбу стражей порядка предоставить разрешительные документы ответил отказом.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, полицейские разъяснили гражданину требования законодательства, но он все равно продолжил осуществлять прокат детских автомобилей.

В отношении нарушителя составили админпротокол по ч 1 ст. 19.3 КоАП РФ. Суд назначил ему трое суток ареста.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Симферопольских стихийщиков оштрафовали на 8 млн рублей. В Симферополе регулярно проводятся рейды с целью пресечения стихийной торговли. На нарушителей составляются административные протоколы.

В Крыму осудили двух налетчиков на автозаправку. Двух налетчиков признали виновными в разбойном нападении на автозаправку в Белогорске.

Полицейские задержали около 90 человек возле торгового центра в Симферополе. Полицейские задержали порядка 90 участников автомобильной вечеринки на автопарковке возле торгового центра «Южная Галерея» в Симферополе.

Полиция задержала водивших хоровод у ТЦ в Симферополе дрифтеров. Прошлый визит силовиков в это место закончился хороводом, который молодчики устроили вокруг машины правоохранителей.