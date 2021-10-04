Власть
Ялтинца арестовали за прокат детских машинок
26-летний житель Ялты без разрешения администрации города организовал прокат детских машинок за деньги.
На просьбу стражей порядка предоставить разрешительные документы ответил отказом.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, полицейские разъяснили гражданину требования законодательства, но он все равно продолжил осуществлять прокат детских автомобилей.
В отношении нарушителя составили админпротокол по ч 1 ст. 19.3 КоАП РФ. Суд назначил ему трое суток ареста.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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