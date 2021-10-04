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Происшествия

Водитель легковушки погиб в ДТП в Белогорском районе Крыма

16:17 понедельник, 4 октября 2021
Белогорск

На трассе Белогорского района автомобиль ВАЗ 2115 столкнулся с деревом. В машине находилось несколько человек.

Водитель погиб на месте, а пострадавший пассажир доставлен в Белогорскую центральную районную больницу.

Сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» с помощью специализированного гидравлического оборудования и лебедки провели деблокацию погибшего.

Также сотрудники МЧС Республики Крым произвели необходимый комплекс мер противопожарной безопасности на месте ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

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