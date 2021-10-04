Происшествия
Водитель легковушки погиб в ДТП в Белогорском районе Крыма
На трассе Белогорского района автомобиль ВАЗ 2115 столкнулся с деревом. В машине находилось несколько человек.
Водитель погиб на месте, а пострадавший пассажир доставлен в Белогорскую центральную районную больницу.
Сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» с помощью специализированного гидравлического оборудования и лебедки провели деблокацию погибшего.
Также сотрудники МЧС Республики Крым произвели необходимый комплекс мер противопожарной безопасности на месте ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
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