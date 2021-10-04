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Власть

В Севастополе пообещали снести 700 некапитальных гаражей

09:32 понедельник, 4 октября 2021
Севастополь

700 некапитальных гаражей признаны незаконными и будут снесены.

Об этом сообщил глава департамента городского хозяйства правительства Севастополя Евгений Горлов.

В ответ на запрос телеканала НТС по поводу сноса конструкций в кооперативе «Ливадия», чиновник объяснил, что работа по демонтажу плановая и выполнялась по решению профильной комиссии.

Евгений Горлов, директор Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя: «На данном участке были проведены мониторинговые мероприятия, еще в 2020-м году по некапитальным объектам, а в начале 2021-го по капитальным. 17 капитальных объектов признаны незаконно установленными. Были соответствующие уведомления на данных домах. Мы даем 10 дней на предоставление документов, но там уже прошло практически полгода».

Евгений Горлов подчеркнул, что владельцы гаражей не предоставили никаких документов в отдел административно-технического контроля. Глава Департамента уточнил, что постройки расположены на земле, которая принадлежит городу.

Евгений Горлов: «Вид разрешенного использования – под общеобразовательные учреждения. Соответственно сегодня, после выделения средств мы вышли на демонтаж данных незаконных конструкций. При этом по 7-ми объектам капитальным тоже были приняты решения на снос, и они тоже будут в последующем демонтированы. Те граждане, которые препятствуют проведению законных действий, к ним будет применено административное воздействие. Если человек, говорит, что сносят его имущество. Он должен предоставить паспорт и подтвердить, что это его имущество. Иначе он будет возмещать затраты, которые понес город за демонтаж незаконного объекта».

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