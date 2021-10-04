В России отменили все массовые мероприятия

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Роспотребнадзор объявил об отмене массовых мероприятий по всей стране из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова.

«Массовые мероприятия остановлены во всей стране. Они проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса», — уточнила она.

Анна Попова подчеркнула, что сегодня нет ни одного субъекта РФ, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше 3 тыс. человек. С количество участников от 1 тыс. до 2-х тыс. человек — всего в двух субъектах.

«Это особенности эпидпроцесса. Хочу еще раз обратить внимание, что такие мероприятия сегодня не проводятся, и оснований для их проведения нет, кроме тех случаев, когда они организуются как мероприятия, свободные от ковидной инфекции», — уточнила глава Роспотребнадзора.

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В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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