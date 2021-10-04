Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Как коронавирус помог Крыму с туристами в этом году ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● В Севастополе все больше заболевших COVID-19: данные за сутки ● Крым ставит антирекорды: сводка о новых заражениях ● COVID-19 в Севастополе: заболевших более 31 тысячи
В России отменили все массовые мероприятия
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Роспотребнадзор объявил об отмене массовых мероприятий по всей стране из-за ситуации с коронавирусом.
Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова.
«Массовые мероприятия остановлены во всей стране. Они проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса», — уточнила она.
Анна Попова подчеркнула, что сегодня нет ни одного субъекта РФ, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше 3 тыс. человек. С количество участников от 1 тыс. до 2-х тыс. человек — всего в двух субъектах.
«Это особенности эпидпроцесса. Хочу еще раз обратить внимание, что такие мероприятия сегодня не проводятся, и оснований для их проведения нет, кроме тех случаев, когда они организуются как мероприятия, свободные от ковидной инфекции», — уточнила глава Роспотребнадзора.
Напомним, сегодня Крым обновил антирекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки – зарегистрировано 435 новых случаев заболевания.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Сводка о новых заражениях в Крыму. По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 3 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 435 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 80 922 положительных на Covid-19.
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