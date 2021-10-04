В Москве из мусорных баков спасли старинное изображение символа Крыма

Жительница Москвы Анастасия Столярова обнаружила на контейнерной площадке холст с дореволюционным изображением одного из символов Крыма — Ласточкиного гнезда.

Фото своей находки женщина поделилась в соцсетях.

В комментариях под публикацией подписчики группы «Народный бутик» опознали изображенный ландшафт. Так непривычно выглядел замок на утесе до 1913 года, пока не был перестроен по заказу владельца участка московского миллионера Сергея Рахманова в ту жемчужину архитектуры ЮБК, которую мы знаем сейчас. Сохранившиеся почтовые открытки с похожим ракурсом лишь усилили уверенность в истинности догадки.

Протерев холст зубчиком чеснока по совету из комментариев, Анастасия смогла разобрать подпись автора: 1908, Пиюзетъ.

Москвичка обратилась к знакомому профессиональному художнику Даниилу Кольцову, который отметил, что характер подписи указывает на дореволюционную эпоху.

«Слишком хороший подрамник для человека, который пишет нерегулярно. Слишком изящный почерк, либо это черта характера. Картина очень хорошего качества», — поделилась заключением эксперта Анастасия.

В ГБУ «Дворец-замок «Ласточкино Гнездо«» согласились с тем, что изображение на картине практически совпадает с теми открытками, которые есть в архиве учреждения.

Однако выкупить полотно для своей коллекции в администрации оказались не готовы.

Вместе с тем в пресс-службе Министерства культуры Крыма сообщили, что ежегодно выделяются средства на пополнение фондов региональных музеев.

Анастасия Столярова рассказала нашему изданию, что картина пока стоит у нее дома. Поскольку охотников приобрести работу пока нет, москвичка планирует украсить ею свое рабочее место в офисе.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Художники Крыма могут остаться без помещения в центре Симферополя. На здание, которым Союз художников владеет 40 лет, теперь претендуют местные власти.

Уволен директор Музея обороны Севастополя. Решением министра культуры Российской Федерации Бориса Любимова с поста директора Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя снят Александр Барков.

Главный музей Севастополя держит оборону от уволенных работников. В течение года из музея обороны и освобождения Севастополя было уволено почти 50 человек. Люди начали терять работу с момента назначения нового директора – Александра Баркова, заявили сотрудники телеканалу «Первый Севастопольский».

Старейший театр Крыма планируют отремонтировать за 2,5 млрд рублей. Масштабную реконструкцию планируют провести в историческом здании Крымского академического русского драматического театра им. Горького в Симферополе. Работы не потребуют закрытия театра для зрителей, они обойдутся в 2,5 млрд рублей.