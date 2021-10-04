В Крыму власти намерены «добывать полезные вещества» из кислотонакопителя завода «Крымский титан»

В Крыму власти намерены создать комплекс по извлечению полезных веществ из кислотонакопителя завода «Крымский титан», расположенного в Армянске.

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия-24».

«Мероприятия сейчас проводятся по проектированию комплекса, который должен быть построен на берегу кислотонакопителя, по извлечению полезных веществ. Это будет способствовать очистке от химических элементов. Сегодня есть технологии, позволяющие извлечь материалы, которые в дальнейшем можно использовать для любых технологических процессов», – сказал Аксенов.

В начале июля 2020 года сообщалось, что на заводе «Крымский титан» строят установки для нейтрализации кислотных стоков.

В августе 2019 года временно остановили работу одного из цехов предприятия «Крымский титан» и увеличили подачу воды в кислотонакопитель, чтобы «предотвратить возможное ухудшение экологической ситуации на севере Крыма».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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