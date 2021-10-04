Власть
В Крыму включат сирены: в МЧС объяснили зачем
фото © Новости Крыма
Шестого октября в республике будут включены сирены оповещения о ЧС.
Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе сообщил заместитель министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексей Фридман.
«Шестого октября в 10:00 будет проводиться проверка. Для этого будут запущены все устройства, которые есть в муниципальных образованиях. Прошу никого не пугаться, это плановая проверка», - сообщил замглавы МЧС по РК.
Он отметил, что система оповещения в Крыму постоянно совершенствуется.
«Система оповещения в Крыму постоянно развивается. Во всех 25 муниципальных образованиях установлены пункты управления и проводится ежеквартальное тестирование на уровне муниципальных образований и раз в полгода по всей республике», - рассказал Алексей Фридман.
Начальник управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Республике Крым, полковник внутренней службы Дмитрий Коваленко рассказал, что сейчас в РК используется один сигнал оповещения, вместо нескольких.
«Раньше у нас было несколько сигналов: радиоактивная опасность, воздушная тревога, химическая атака и сигнал отмены. Сейчас, с этого года, введен единый сигнал: «Внимание всем», - рассказал он.
Как ранее сообщалось, до этого в РК тестировали систему оповещения населения о ЧС весной текущего года.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Опубликовано видео нарушений дрифтеров в ночь задержания 90 человек. Пресс-служба МВД по Республике Крым опубликовала видеозапись с места задержания стритрейсеров и дрифтеров на парковке возле торгового центра «Южная Галерея» в Симферополе.
Симферопольских стихийщиков оштрафовали на 8 млн рублей. В Симферополе регулярно проводятся рейды с целью пресечения стихийной торговли. На нарушителей составляются административные протоколы.
В Крыму осудили двух налетчиков на автозаправку. Двух налетчиков признали виновными в разбойном нападении на автозаправку в Белогорске.
Полицейские задержали около 90 человек возле торгового центра в Симферополе. Полицейские задержали порядка 90 участников автомобильной вечеринки на автопарковке возле торгового центра «Южная Галерея» в Симферополе.
Россиян предупредили об аномально снежной зиме
Этой зимой на большей части территории России возможно существенное увеличение количества осадков, предупредили специалисты центра «Фобос».
Крымчан объявили потомственными любителями рыбы
Главным продуктом питания севастопольцев, скорее всего, является рыба, а также «овощи и фрукты, которые выращивают в степной части Крыма».
Севастополь накрыла четвертая волна COVID-19
В руководстве Севастополя говорят то ли о начале четвертой волны ковида, то ли о продолжении третьей — точной терминологии пока не выработано.
Полицейские задержали около 90 человек возле торгового центра в Симферополе
Полицейские задержали порядка 90 участников автомобильной вечеринки на автопарковке возле торгового центра «Южная Галерея» в Симферополе.
9 часов назад
Российские застройщики хлынут в Крым в ближайшем будущем
10 часов назад
Два человека погибли в автобусе без тормозов в Керчи
5 часов назад
В Москве из мусорных баков спасли старинное изображение символа Крымафото
6 часов назад
В Крыму школы уходят на карантин: грипп и COVID-19 наступают
В Симферополе и Севастополе из-за обострения ситуации с заболеваемостью сезонным гриппом и коронавирусной инфекцией закрыты на карантин несколько школ и учебных классов.