В Крыму включат сирены: в МЧС объяснили зачем

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Шестого октября в республике будут включены сирены оповещения о ЧС.

Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе сообщил заместитель министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексей Фридман.

«Шестого октября в 10:00 будет проводиться проверка. Для этого будут запущены все устройства, которые есть в муниципальных образованиях. Прошу никого не пугаться, это плановая проверка», - сообщил замглавы МЧС по РК.

Он отметил, что система оповещения в Крыму постоянно совершенствуется.

«Система оповещения в Крыму постоянно развивается. Во всех 25 муниципальных образованиях установлены пункты управления и проводится ежеквартальное тестирование на уровне муниципальных образований и раз в полгода по всей республике», - рассказал Алексей Фридман.

Начальник управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Республике Крым, полковник внутренней службы Дмитрий Коваленко рассказал, что сейчас в РК используется один сигнал оповещения, вместо нескольких.

«Раньше у нас было несколько сигналов: радиоактивная опасность, воздушная тревога, химическая атака и сигнал отмены. Сейчас, с этого года, введен единый сигнал: «Внимание всем», - рассказал он.

Как ранее сообщалось, до этого в РК тестировали систему оповещения населения о ЧС весной текущего года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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