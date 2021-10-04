Происшествия
В Крыму спасатели сняли с 25-метровой сосны неудачливого парапланериста
1 октября в 15:00 на оперативный пульт крымских спасателей поступила информация о том, что в районе Кабаньего перевала (Бахчисарайский район) во время полета на параплане мужчина не справился с управлением и упал в горно-лесной зоне.
Об этом сообщает МЧС по Республике Крым.
Прибывшие спасатели обнаружили пострадавшего мужчину на северо-восточном склоне горы Ирита-Кая, который завис на вершине 25-метровой сосны. Самостоятельно спуститься на землю он не мог.
Спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустили пострадавшего в безопасное место. Как ни странно, в медицинской помощи мужчина не нуждался.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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