Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.4
воздух +16
море +21

Происшествия

В Крыму спасатели сняли с 25-метровой сосны неудачливого парапланериста

15:15 понедельник, 4 октября 2021
Бахчисарай

1 октября в 15:00 на оперативный пульт крымских спасателей поступила информация о том, что в районе Кабаньего перевала (Бахчисарайский район) во время полета на параплане мужчина не справился с управлением и упал в горно-лесной зоне.

Об этом сообщает МЧС по Республике Крым.

Прибывшие спасатели обнаружили пострадавшего мужчину на северо-восточном склоне горы Ирита-Кая, который завис на вершине 25-метровой сосны. Самостоятельно спуститься на землю он не мог.

Спасатели с помощью альпинистского снаряжения спустили пострадавшего в безопасное место. Как ни странно, в медицинской помощи мужчина не нуждался.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Летевший из Москвы в Симферополь самолет совершил экстренную посадку. Самолет компании S7 Airlines, летевший из Москвы в Симферополь, совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону.

В Крыму в сентябре бесследно исчезло восемь человек. Волонтеры сообщили, что всего им поступило 68 заявок. Бльшинство пропавших, а это 46 человек, нашли живыми.

В Нижнем Новгороде горит дом культуры имени Ленина. Большой пожар случился в неэксплуатируемом здании ДК им. В.И. Ленина на ул. Октябрьской Революции (Канавинский район Нижнего Новгорода) рано утром 3 октября.

Под Симферополем насмерть сбили женщину. В Симферопольском районе насмерть сбили пенсионерку, сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях в Крыму

Сводка о новых заражениях в Крыму

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 3 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 435 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 80 922 положительных на Covid-19.

Общество
Какой сегодня праздник 4 октября

Какой сегодня праздник 4 октября фото

Сегодня, 4 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Курорт
«Пьющий» Крым возмутил туристов

«Пьющий» Крым возмутил туристов

Популярный российский тревел-блогер после отдыха в Крыму заявил, что полуостров — один из самых пьющих регионов России.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации