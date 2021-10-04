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Коронавирус в Крыму

В Крыму школы уходят на карантин: грипп и COVID-19 наступают

16:52 понедельник, 4 октября 2021
В Крыму школы уходят на карантин: грипп и COVID-19 наступают

фото © Новости Крыма

В Симферополе и Севастополе из-за обострения ситуации с заболеваемостью сезонным гриппом и коронавирусной инфекцией закрыты на карантин несколько школ и учебных классов.

Об этом рассказали в пресс-службах обоих муниципалитетов. Так, в крымской столице по предписанию Роспотребнадзора полностью закрыты на карантин два учебных учреждения - средняя общеобразовательная школа № 2 на улице Трубаченко и школа-лицей № 17 на Крымских партизан.

Кроме того, на фоне распространения заболеваемости прекращено обучение еще в 11 классах других образовательных организаций города, добавили в пресс-службе администрации Симферополя. Вместе с тем дошкольные учебные учреждения работают в штатном режиме. В Севастополе на «дистанционку» переведены 23 класса, причем, большинство из них ушли на карантин в связи с сезонным ОРВИ.

«Сейчас переведены на дистанционное обучение 23 класса в 12 школах, из них один класс – в связи с ковидом, остальные – по ОРВИ. В каждой школе это решается индивидуально», - сказали в депздраве.

И уточнили, что по ОРВИ класс закрывается в том случае, если заболели 20% и более учеников.

В случае же с коронавирусной инфекцией этот вопрос регулируется предписаниями Роспотребнадзора.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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