Власть
В Крыму отменили часть пригородных электропоездов
Электрички в Крыму ходят по зимнему расписанию с 1 октября. Некоторые поезда отменены.
С 1 октября отменяются сезонные пригородные поезда на следующих маршрутах:
№6640/6639 Евпатория – Соленое Озеро – Евпатория;
№6644/6643/6676/6675 Симферополь – Евпатория Курорт – Симферополь;
№6753 Владиславовка – Феодосия;
№6764 Феодосия – Владиславовка.
Также, в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании сообщили, что в связи с переходом на зимнее расписание отменяются остановки «Солнышко», «Платформа 54 км» и «Платформа 57 км» для некоторых электропоездов.
С измененным расписанием можно ознакомиться на официальных ресурсах компании-перевозчика, в билетных кассах, а также в мобильном приложении «В путь – билеты на электрички».
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