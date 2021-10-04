Происшествия
В Крыму осудили двух налетчиков на автозаправку
Двух налетчиков признали виновными в разбойном нападении на автозаправку в Белогорске.
По приговору Белогорского районного суда они проведут в исправительной колонии общего режима два года и два с половиной года соответственно. Установлено, что в мае 2019 года двое жителей Белогорска 20 и 27 лет в масках, вооружившись пневматическим пистолетом, совершили разбойное нападение на автозаправочную станцию в Белогорске. Роли налетчиков были распределены следующим образом: один, ворвавшись в помещение АЗС и угрожая пистолетом, похитил из кассы деньги, а другой следил, чтобы никто не застал их врасплох», - рассказали в суде.
Уточняется, что налетчики завладели деньгами в сумме 12,4 тыс. рублей, которые впоследствии разделили между собой.
Суд квалифицировал их действия как разбой (нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия). Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Полиция задержала водивших хоровод у ТЦ в Симферополе дрифтеров. Прошлый визит силовиков в это место закончился хороводом, который молодчики устроили вокруг машины правоохранителей.
Прокуратура начала проверку после падения ребенка с третьего этажа в Ялте. Прокуратура начала проверку после падения ребенка с третьего этажа недостроенного здания в Ялте.
Севастополец получил срок за «пропаганду нацизма». Молодого севастопольца осудили за «пропаганду нацизма и призывы к экстремистской деятельности», сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
За нежелание платить из казны чиновник в Севастополе заплатит сам. Ленинский районный суд постановил взыскать с бывшего чиновника 385 тыс. рублей неустойки и судебных расходов, скопившихся за время разбирательств.
Сводка о новых заражениях в Крыму
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 3 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 435 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 80 922 положительных на Covid-19.
Какой сегодня праздник 4 октября фото
Сегодня, 4 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
«Пьющий» Крым возмутил туристов
Популярный российский тревел-блогер после отдыха в Крыму заявил, что полуостров — один из самых пьющих регионов России.
«Миллион за сезон»: продавец кукурузы в Крыму раскрыл свой заработок
Лето прошло, а удивленные туристы до сих пор делятся впечатлениями об отдыхе в Крыму. В этом сезоне на полуострове было многолюдно.
1 октября
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости