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Происшествия

В Крыму осудили двух налетчиков на автозаправку

13:30 понедельник, 4 октября 2021

Двух налетчиков признали виновными в разбойном нападении на автозаправку в Белогорске.

По приговору Белогорского районного суда они проведут в исправительной колонии общего режима два года и два с половиной года соответственно. Установлено, что в мае 2019 года двое жителей Белогорска 20 и 27 лет в масках, вооружившись пневматическим пистолетом, совершили разбойное нападение на автозаправочную станцию в Белогорске. Роли налетчиков были распределены следующим образом: один, ворвавшись в помещение АЗС и угрожая пистолетом, похитил из кассы деньги, а другой следил, чтобы никто не застал их врасплох», - рассказали в суде.

Уточняется, что налетчики завладели деньгами в сумме 12,4 тыс. рублей, которые впоследствии разделили между собой.

Суд квалифицировал их действия как разбой (нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия). Приговор пока не вступил в законную силу.

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