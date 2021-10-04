В Крыму ищут подрядчика строительства гражданского аэродрома Бельбек

В рамках реконструкции и развития гражданского сектора аэропорта Бельбек, расположенного под Севастополем, объявлен тендер на выбор подрядчика строительства аэродрома и сопутствующей инфраструктуры.

Начальная цена контракта, заявленная заказчиком работ – АО «Международный аэропорт «Симферополь», составила 1,2 млрд рублей, сообщается на сайте госзакупок. Гражданский аэродром Бельбек появится в восьми километрах к северу от Севастополя, в районе села Фруктового.

Согласно технической документации, работы будут вестись на шести строительных участках общей площадью 21,3 га. Территория основного объекта займет чуть более шестнадцати гектаров.

Из них четыре придется на аэродромные покрытия. Там будет оборудован перрон для размещения четырех воздушных судов и две посадочные площадки для вертолетов МИ-8. На 11,65 га предусмотрено озеленение. Помимо этого, планируется возведение двух трансформаторных подстанций, водопроводной насосной, очистных сооружений и ряда прочих сопутствующих объектов для охраны и жизнеобеспечения аэропорта. Разработчиком проекта, согласно документам, является ФГУП «Главное военно-строительное управление №7».

Отмечается, что часть работ по проектированию в субподряде осуществлял «20 Центральный проектный институт». Общая стоимость нового строительства, на которое отводится год, почти 1,2 миллиарда рублей.

В документальном обосновании начальной (максимальной) цены контракта указано, что только строительно-монтажные работы с учетом индекса прогнозной инфляции могут обойтись в 600 млн рублей. Еще около трехсот миллионов заложено на оборудование. Остальная сумма, по расчетам, должна покрыть расходы на прочие мероприятия, включая непредвиденные и пусконаладочные работы, а также работы по благоустройству, который проведет выбранный исполнитель. Заявки на тендер будут принимать до 20 ноября.

Напомним, аэропорт Бельбек – один из объектов ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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