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Санкции

В ЕС решили добавить в санкционный список судей и прокуроров из Крыма

19:40 понедельник, 4 октября 2021
В ЕС решили добавить в санкционный список судей и прокуроров из Крыма

фото © Новости Крыма

Послы Европейского Союза решили добавить еще 8 человек в санкционный список за «нарушение территориальной целостности Украины».

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

По его информации, санкции планируют ввести против восьми судей и прокуроров из Крыма, которые приняли «политически мотивированные решения или приговоры в отношении людей, которые не согласились с незаконной аннексией полуострова». Фамилии лиц, в отношении которых введут санкции, пока не называются.

Официально решение о санкциях планируют принять и опубликовать 11 октября. В настоящее время санкционный список насчитывает 177 человек и 48 организаций.

Санкции предусматривают ограничения на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов доступных для физических лиц и организаций.

В сентябре 2021 года эти ограничительные меры были продлены еще на 6 месяцев.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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